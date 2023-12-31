Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Как передает Report, в публикации отмечается:
"Дорогие сестры и братья!
Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!
Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".