О нас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 00:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Report, в публикации отмечается:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi