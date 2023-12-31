Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Report, в публикации отмечается:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".