Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памятиМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 00:02
https://static.report.az/photo/92b11d35-9145-4d3f-86e4-21dc6072e040.jpgМехрибан Алиева
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib