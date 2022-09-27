Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти

https://static.report.az/photo/92b11d35-9145-4d3f-86e4-21dc6072e040.jpg https://static.report.az/photo/92b11d35-9145-4d3f-86e4-21dc6072e040.jpg Мехрибан Алиева