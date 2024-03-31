Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцевМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 09:45
https://static.report.az/photo/42834534-225d-34e3-8651-23badbc45225.jpg
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib