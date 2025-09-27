Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 00:02
    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

    Report представляет данную публикацию:

    Фото
    Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

