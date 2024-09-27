Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памятиМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 08:01
https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpgМехрибан Алиева
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib