Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpg https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpg Мехрибан Алиева