Мехрибан Алиева поделилась фото и видеокадрами из Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Мехрибан Алиева поделилась фото и видеокадрами из Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

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