Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась фото и видеокадрами из Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
Мехрибан Алиева поделилась фото и видеокадрами из Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"Мехрибан Алиева поделилась фото и видеокадрами из Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
Внутренняя политика
11 мая 2023 г. 01:45
https://static.report.az/photo/63d55100-996c-3b53-93ec-0ef6c4888b82.jpg
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalından paylaşım edib