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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Нового года.
Внутренняя политика
31 декабря 2021 г. 22:34
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Нового года.

Как передает Report, в ней говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Огромное вам спасибо за ваши поздравления и добрые пожелания! Примите и наши самые искренние поздравления! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, пусть печаль обходит стороной! Желаем вам в новом году крепкого здоровья, исполнения желаний, много света и любви! Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей!

С любовью,

Ваша MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Uca Tanrı ölkəmizi, xalqımızı və bizim dostlarımızı qorusun!"

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