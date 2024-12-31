Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.

Как передает Report , в публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"