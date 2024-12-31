О нас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.
Внутренняя политика
31 декабря 2024 г. 00:00
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей официальной странице в Instagram в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: Qoy yer üzündəki bütün azərbaycanlılar sağlam və xoşbəxt olsunlar

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi