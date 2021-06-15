О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева: Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться

Мехрибан Алиева: Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram поздравление по случаю Дня национального спасения
Внутренняя политика
15 июня 2021 г. 10:27
Мехрибан Алиева: Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram поздравление по случаю Дня национального спасения.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем национального спасения, передаю каждому из вас свои наилучшие пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, спокойствие, стабильность, единство и благополучие! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib

Экслюзивные новости

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi