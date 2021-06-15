Мехрибан Алиева: Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram поздравление по случаю Дня национального спасения

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram поздравление по случаю Дня национального спасения.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Искренне поздравляю вас с Днем национального спасения, передаю каждому из вас свои наилучшие пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, спокойствие, стабильность, единство и благополучие! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!"