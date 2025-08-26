Мехрибан Алиева поделилась публикацией о развлекательных мероприятиях Фонда Гейдара Алиева для детей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о праздничных мероприятиях, организованных Фондом Гейдара Алиева для детей шехидов и детей, нуждающихся в особой заботе.
Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 22:07
