О нас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о развлекательных мероприятиях Фонда Гейдара Алиева для детей

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о развлекательных мероприятиях Фонда Гейдара Алиева для детей Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о праздничных мероприятиях, организованных Фондом Гейдара Алиева для детей.
Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 22:07
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о развлекательных мероприятиях Фонда Гейдара Алиева для детей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о праздничных мероприятиях, организованных Фондом Гейдара Алиева для детей шехидов и детей, нуждающихся в особой заботе.

Report представляет публикацию:

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоMehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi şənliklərlə bağlı paylaşım edib

Другие новости из категории

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников
ФотоНа суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников
26 августа 2025 г. 20:32
Лейла Алиева поделилась публикациями по случаю дня рождения Мехрибан Алиевой
Лейла Алиева поделилась публикациями по случаю дня рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2025 г. 18:52
В Лачыне готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы
В Лачыне готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы
26 августа 2025 г. 18:48
Али Асадов: Началась работа по подготовке II Госпрограммы Великое возвращение
Али Асадов: Началась работа по подготовке II Госпрограммы "Великое возвращение"
26 августа 2025 г. 16:32
Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня
Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня
26 августа 2025 г. 16:18
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США
26 августа 2025 г. 15:43
Страны ОБСЕ должны 1 сентября принять решение о роспуске Минской группы
Страны ОБСЕ должны 1 сентября принять решение о роспуске Минской группы
26 августа 2025 г. 15:37
Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь
Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь
26 августа 2025 г. 14:44
Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Хикмет Гаджиев поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2025 г. 11:48
Участники II Международного молодежного форума мультикультурализма посетили Шушу и Ханкенди
ФотоУчастники II Международного молодежного форума мультикультурализма посетили Шушу и Ханкенди
26 августа 2025 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi