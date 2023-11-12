Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем Instagram-аккаунте поделилась публикацией о Дне Конституции.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.



Об этом передает Report.

