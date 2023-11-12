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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем Instagram-аккаунте поделилась публикацией о Дне Конституции.
Внутренняя политика
12 ноября 2023 г. 10:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.

Об этом передает Report.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib

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