Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.
Об этом передает Report.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня КонституцииМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем Instagram-аккаунте поделилась публикацией о Дне Конституции.
Внутренняя политика
12 ноября 2023 г. 10:38
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib