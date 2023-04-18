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Мехрибан Алиева поделилась публикацией из поездки в Нефтчалинский район

Мехрибан Алиева поделилась публикацией из поездки в Нефтчалинский район Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram из поездки в Нефтчалинский район, сообщает Report.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 13:22
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из поездки в Нефтчалинский район

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram из поездки в Нефтчалинский район, сообщает Report.

Напомним, 18 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район.

Глава государства и первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Нефтчале.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

Также президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Neftçaladan paylaşım edib

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