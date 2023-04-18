Мехрибан Алиева поделилась публикацией из поездки в Нефтчалинский район

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram из поездки в Нефтчалинский район, сообщает Report.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram из поездки в Нефтчалинский район, сообщает Report.

Напомним, 18 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район.

Глава государства и первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Нефтчале.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

Также президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.