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Мехрибан Алиева поделилась публикацией из села Дашалты

Мехрибан Алиева поделилась публикацией из села Дашалты Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях кадрами визита в село Дашалты Шушинского района.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 00:59
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из села Дашалты

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях кадрами визита в село Дашалты Шушинского района.

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Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Daşaltı kəndindən paylaşım edib

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