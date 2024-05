Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась кадрами с открытия бани Ширинсу в Шуше.

Как передает Report, публикация размещена на официальных страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации бани Ширинсу в Шуше", - говорится в публикации.