Мехрибан Алиева ознакомилась с новосозданным парком отдыха в Кюрдаханы

Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в Кюрдаханы

13 сентября, 2019 15:37

https://report.az/storage/news/500a2f5476685382b346bf93aa2e0819/124ada7d-1082-4e64-aea0-06362453f3f3_292.jpg 13 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с новосозданным парком отдыха в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.