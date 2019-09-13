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Мехрибан Алиева ознакомилась с новосозданным парком отдыха в Кюрдаханы

Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в Кюрдаханы

13 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с новосозданным парком отдыха в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.

Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ. 

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