Мехрибан Алиева о Всемирном дне культурного разнообразия во имя диалога и развития

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Инстаграм поделилась публикацией в связи со Всемирным днем культурного разнообразия

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Инстаграм поделилась публикацией в связи со Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня – 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день дает народам мира возможность научиться лучше понимать друг друга и уважать ценности других наций. Именно гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм, с которыми часто сталкивается современный мир. Я искренне желаю всем народам мира – крепкого здоровья и счастья, всем странам – процветания, мира, благополучия и безопасности!"