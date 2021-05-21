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Мехрибан Алиева о Всемирном дне культурного разнообразия во имя диалога и развития

Мехрибан Алиева о Всемирном дне культурного разнообразия во имя диалога и развития Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Инстаграм поделилась публикацией в связи со Всемирным днем культурного разнообразия
Внутренняя политика
21 мая 2021 г. 12:03
Мехрибан Алиева о Всемирном дне культурного разнообразия во имя диалога и развития
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Инстаграм поделилась публикацией в связи со Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня – 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день дает народам мира возможность научиться лучше понимать друг друга и уважать ценности других наций. Именно гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм, с которыми часто сталкивается современный мир. Я искренне желаю всем народам мира – крепкого здоровья и счастья, всем странам – процветания, мира, благополучия и безопасности!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Dialoq və inkişaf naminə Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü ilə bağlı paylaşım edib

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