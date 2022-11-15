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Мехрибан Алиева направила письмо о прекращении деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО

Мехрибан Алиева направила письмо о прекращении деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле с целью прекращения своей деятельности в качестве посла доброй в
Внутренняя политика
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15 ноября 2022 г. 12:24
Мехрибан Алиева направила письмо о прекращении деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

В письме отмечается важность развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, многочисленных совместных проектов в области пропаганды ценностей и принципов ЮНЕСКО в период деятельности Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли с 2004 года. В этой связи были упомянуты Рамочное соглашение, подписанное между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году, соответствующий Трастовый фонд Азербайджан-ЮНЕСКО, поддержка проектов, осуществляемых в ряде стран в области охраны культурного наследия, образования девочек, гендерного равенства и другие мероприятия.

В письме также предоставлена информация о вандализме и проводимой Арменией политике в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана в течение почти 30-летнего периода оккупации.

Отмечается, что Азербайджан продолжит отстаивать основные принципы ЮНЕСКО и содействовать развитию сотрудничества с организацией.

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva addresses letter to UNESCO Director-General to terminate her term as Goodwill Ambassador
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva xoşməramlı səfir kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün UNESCO-nun Baş direktoruna məktub ünvanlayıb

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