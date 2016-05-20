Мехрибан Алиева: Мы должны дать шанс людям, совершившим одну ошибку, занять место в обществе, достойно прожить жизнь

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Начиная с 2007 года, на основании актов амнистии по инициативе Фонда Гейдара Алиева освобождены около 30 тыс. осужденных".

Как сообщает Report, об этом на обсуждении законопроекта "Об акте амнистии" в Милли Меджлисе заявила первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат парламента Мехрибан Алиева.

Она отметила, что Фонд Гейдара Алиева за свою 12-летнюю деятельность завоевал уважение и доверие как в стране, так и за ее пределами: "Люди, обращающиеся сегодня к нам, считают Фонд Гейдара Алиева последней надеждой. Мы всегда стараемся оправдать подобные надежды.

Самой большой надеждой тысячи осужденных является выход на свободу, воссоединение с семьей, построение нормальной жизни. Простить их, дать им новый шанс - означает дать им новый жизненный путь, построенный на принципах уважения к законам, где нет места преступлениям".

М.Алиева подчеркнула, что каждый совершивший преступление человек должен осознать свои ошибки и не совершать их в будущем: "В то же время, и государство, и общество, и каждый из нас должен помочь освобожденным из заключения людям построить нормальную жизнь".

По ее словам, согласно проведенным анализам, прогнозируется, что акт амнистии коснется около 10 000 человек, 3500 человек выйдет на свободу: "В каждом обществе милосердие, гуманизм, забота должны занимать главное место.

Мы должны дать шанс людям, совершившим одну ошибку, занять место в обществе, достойно прожить жизнь. Я уверена, что акт амнистии в очередной раз продемонстрирует мощь азербайджанского государства. Надеюсь, что люди, попавшие под амнистию, получат шанс стать достойными гражданами общества".