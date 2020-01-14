Мехрибан Алиева: Хошбахт Юсифзаде - живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академика Хошбахта Юсифзаде с 90-летним юбилеем.

Как сообщает Report, в тексте поздравления, опубликованного на странице Мехрибан Алиевой в Instagram, говорится:

"Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академику Хошбахту Юсифзаде. Хошбахт муаллим – живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Как истинный представитель азербайджанской интеллигенции, он, благодаря своим личным качествам, знаниям, богатому опыту, научной и практической деятельности, завоевал искреннюю любовь и уважение всего нашего народа.

В этот знаменательный день от всей души поздравляю Хошбахт муаллима по случаю 90-летнего юбилея и награждения высшей государственной наградой Азербайджанской Республики - орденом "Гейдар Алиев", желаю ему крепкого здоровья и передаю свои наилучшие пожелания!"