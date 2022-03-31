Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Азербайджанский народ никогда не забудет трагедий, в результате которых были убиты наши невинные сограждане! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".