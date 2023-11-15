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Первая леди: Расширение масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает озабоченность

Первая леди: Расширение масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает озабоченность Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность.
Внутренняя политика
15 ноября 2023 г. 17:49
Первая леди: Расширение масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает озабоченность

Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первой леди Мехрибан Алиевой к участникам проходящего 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

"Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце. Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Выражаю соболезнования близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью.

Наша страна выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Azərbaycan İsrail-Fələstin münaqişə zonasında hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması ilə bağlı çağırışları dəstəkləyir"

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