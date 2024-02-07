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Меджнун Мамедов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Меджнун Мамедов проголосовал на внеочередных президентских выборах Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:45
Меджнун Мамедов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, министр воспользовался избирательным правом на 11-ом участке Насими-Бинагадинского избирательного округа № 21.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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