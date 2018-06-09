Меджлис партии "Мусават" принял решение в связи со съездом

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании меджлис партии "Мусават" принял решение в связи с проведением очередного съезда.

Как сообщает Report, в связи с этим создан Оргкомитет для подготовки к съезду.

В Оргкомитете представлены башган партии "Мусават" Ариф Гаджилы, экс-глава партии, член Меджлиса Иса Гамбар, заместители Фарадж Керимли, Сахават Солтанлы, бывшие заместители башгана партии Эльман Фаттах, Ядигар Садыгов, Тофик Ягублу, члены Дивана Осман Кязымов, Алия Ягублу, Икрам Исрафил, председатель центральной контрольно-инспекционной комиссии Севиндж Гусейнова и другие.

Планируется провести съезд в конце года.

Отметим, что последний съезд партии "Мусават" был проведен в 2014 году, путем голосования башганом партии стал Ариф Гаджилы.