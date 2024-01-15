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Медиацентр ЦИК приступил к деятельности

Медиацентр ЦИК приступил к деятельности Независимый медиацентр "Выборы-2024" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступил к работе.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 10:31
Медиацентр ЦИК приступил к деятельности

Независимый медиацентр "Выборы-2024" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступил к работе.

Как сообщает Report, целью деятельности центра является оперативное информирование азербайджанской общественности, местных и зарубежных СМИ о процессе внеочередных президентских выборов в Азербайджане, его различных этапах, процессе голосования, деятельности избирательных органов, наблюдательных миссий и проводящих экзитполы организаций.

Сайт центра www.secki-2024.az функционирует на азербайджанском, русском и английском языках.

Здесь размещаются заключения, мнения и заявления уполномоченных лиц и экспертов об избирательном процессе. Вместе с тем представлены связанные с выборами фото- и видеоматериалы.

Также активны страница Facebook и Telegram-канал центра.

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Версия на английском языке CEC's Media Center starts operating
Версия на азербайджанском языке MSK-nın Media Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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