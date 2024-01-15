Медиацентр ЦИК приступил к деятельности

Независимый медиацентр "Выборы-2024" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступил к работе.

Независимый медиацентр "Выборы-2024" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступил к работе.

Как сообщает Report, целью деятельности центра является оперативное информирование азербайджанской общественности, местных и зарубежных СМИ о процессе внеочередных президентских выборов в Азербайджане, его различных этапах, процессе голосования, деятельности избирательных органов, наблюдательных миссий и проводящих экзитполы организаций.

Сайт центра www.secki-2024.az функционирует на азербайджанском, русском и английском языках.

Здесь размещаются заключения, мнения и заявления уполномоченных лиц и экспертов об избирательном процессе. Вместе с тем представлены связанные с выборами фото- и видеоматериалы.