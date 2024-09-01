MEDİA: "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о выборах в Азербайджане

Финансируемое Конгрессом США "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Финансируемое Конгрессом США "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В агентстве подчеркнули, что информация публикуется в качестве анонимных "журналистских заметок" без указания источников, что является злоупотреблением правами журналиста.

"В соответствии с требованиями законодательства, Центральная избирательная комиссия дала положительный ответ на обращения всех иностранных медиа-субъектов, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Азербайджана, для освещения парламентских выборов. Однако обращений от "Радио Свобода" не поступало. Распространение предвзятой информации в качестве анонимных "журналистских заметок" без указания источников является злоупотреблением правами журналиста и противоречит принципам медиа-этики", - говорится в сообщении агентства.