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MEDİA: "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о выборах в Азербайджане

MEDİA: "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о выборах в Азербайджане Финансируемое Конгрессом США "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 17:37
MEDİA: Радио Свобода пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о выборах в Азербайджане

Финансируемое Конгрессом США "Радио Свобода" пытается манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В агентстве подчеркнули, что информация публикуется в качестве анонимных "журналистских заметок" без указания источников, что является злоупотреблением правами журналиста.

"В соответствии с требованиями законодательства, Центральная избирательная комиссия дала положительный ответ на обращения всех иностранных медиа-субъектов, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Азербайджана, для освещения парламентских выборов. Однако обращений от "Радио Свобода" не поступало. Распространение предвзятой информации в качестве анонимных "журналистских заметок" без указания источников является злоупотреблением правами журналиста и противоречит принципам медиа-этики", - говорится в сообщении агентства.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Media Development Agency slams Radio Free Europe's manipulative reporting
Версия на азербайджанском языке MEDİA: “Azadlıq Radiosu” parlament seçkiləri ilə bağlı ictimai rəyi manipulyasiya edir

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