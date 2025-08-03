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MEDİA: Привлечение читателей сенсационными заголовками - грубое нарушение профессиональной этики

MEDİA: Привлечение читателей сенсационными заголовками - грубое нарушение профессиональной этики В последнее время на сайте "News24.az" регулярно публикуются материалы с манипулятивными заголовками, намеренно вводящими аудиторию в заблуждение.
Внутренняя политика
3 августа 2025 г. 19:00
MEDİA: Привлечение читателей сенсационными заголовками - грубое нарушение профессиональной этики

В последнее время на сайте "News24.az" регулярно публикуются материалы с манипулятивными заголовками, намеренно вводящими аудиторию в заблуждение.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что данное медиа последовательно пытается исказить общественное мнение, представляя различные события, происходящие за рубежом, в сопровождении фотографий, относящихся к азербайджанским структурам или продукции:
"На опубликованной сегодня новости под заголовком 'Хлеб подорожал' сайт использовал вводящее в заблуждение фото, создав тем самым искусственную проекцию темы, относящейся к соседнему государству, на реалии Азербайджана. Заголовок 'Доллар резко подорожал', размещённый в ленте сайта, также относится к числу подобных случаев."

Напоминаем, что обеспечение общества точной и объективной информацией, недопущение распространения ложных и фальшивых новостей — являются требованиями, вытекающими из законодательства страны, предъявляемыми к СМИ. Побуждение читателей переходить по ссылкам с помощью сенсационных или преувеличенных заголовков, изображений или видеоматериалов — является грубым нарушением "Редакционной политики и правил профессиональной этики".

Ещё раз подчёркиваем, что медиа должны в своей деятельности соблюдать соответствующие требования законодательства страны и нормы профессиональной этики. Призываем общественность и журналистов всегда демонстрировать принципиальность в подобных случаях, — говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: Oxucuları sensasiyalı başlıqlarla cəlb etmək peşə etikasının kobud şəkildə pozulmasıdır

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