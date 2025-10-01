МЕДИА и Совет прессы выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудника TRT в Газе

Агентство по развитию медиа и Совет прессы выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудника турецкого телеканала TRT Яхьи Барзака в секторе Газа.

Согласно сообщению Report, в публикации на странице МЕДИА в "X" отмечается:

"Выражаем глубокие соболезнования турецкой общественности, коллективу TRT и близким журналиста Яхьи Барзака, трагически погибшего при исполнении профессионального долга в Газе. Гибель сотрудника телеканала TRT - тяжелая утрата и большая трагедия. Этот инцидент вновь подтверждает, насколько опасной и рискованной является работа журналиста, особенно в зонах вооруженных конфликтов, и поднимает вопрос о безопасности представителей медиа в экстремальных условиях".

В публикации отмечается, что трагедии, которые переживают журналисты в горячих точках, противоречат основополагающим принципам свободы слова, права на выражение мнений и получения информации.

"К сожалению, международное сообщество оказывается бессильным перед такими опасными тенденциями. Яхья Барзак стал еще одной жертвой этого бессилия. Азербайджанская журналистика, также пережившая две войны за годы независимости, знает горечь подобных потерь. Члены Правления Совета прессы, выражая глубокую скорбь по поводу гибели Яхьи Барзака, желают, чтобы мир стал пространством, свободным от войн, конфликтов и смертей журналистов. Мы приносим искренние соболезнования всему медийному сообществу братской Турции, коллективу TRT, а также коллегам и близким покойного, разделяя их боль и желая стойкости и терпения."

Фотожурналист и внештатный корреспондент TRT Яхья Барзак погиб в результате израильского авиаудара в так называемой "зоне безопасности" в центральной части Газы.