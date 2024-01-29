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МЧС: Встречаются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства

МЧС: Встречаются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства Несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые массовые профилактические мероприятия, все еще встречаются факты самовольных строительно-монтажных работ.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 11:43
МЧС: Встречаются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства

Несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые массовые профилактические мероприятия, все еще встречаются факты самовольных строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе мониторингов, проводимых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, выявляются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства, в том числе проведения строительных работ без получения надлежащего разрешения или без соблюдения необходимых требований.

В связи с каждым выявленным фактом Госагентство принимает меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Özbaşına aparılan tikinti-quraşdırma işlərinə dair faktlara rast gəlinir"

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