МЧС: Встречаются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства

Несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые массовые профилактические мероприятия, все еще встречаются факты самовольных строительно-монтажных работ.

Несмотря на неоднократные предупреждения, проводимые массовые профилактические мероприятия, все еще встречаются факты самовольных строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе мониторингов, проводимых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, выявляются факты грубого нарушения требований законодательства в области строительства, в том числе проведения строительных работ без получения надлежащего разрешения или без соблюдения необходимых требований.

В связи с каждым выявленным фактом Госагентство принимает меры в соответствии с законодательством.