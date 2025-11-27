Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 19:37
    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника Янар даг

    В ряде районов Абшерона вблизи территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янар даг" зафиксированы выбросы метана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    На основании инспекции специалистами МЧС, ПО "Азеригаз" и Абшеронской районной исполнительной власти территорий в поселке Мамедли, на улицах Гасанбека Агаева и Зии Буниятова, а также на приусадебных участков частных жилых домов в Абшеронском районе составлен соответствующий акт.

    В связи с проведением замеров и обследования для предотвращения возможных взрывов и пожаров "Азеригаз" приостановило подачу газа в данный район.

    В связи с обнаружением выбросов метана и в целях обеспечения безопасности населения, согласно соответствующему поручению Кабинета министров, создана рабочая группа из представителей МЧС, министерств экологии и природных ресурсов, науки и образования, SOCAR и Абшеронской районной исполнительной власти.

    На данный момент группа проводит комплексные работы для определения источника и состава обнаруженного газа. По результатам исследования в ближайшее время будет принято соответствующее решение.

    выбросы метана Абшеронский район рабочая группа МЧС Азербайджана
    Фото
    FHN "Yanar dağ" qoruğunun yaxınlığında aşkarlanan metan qazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Последние новости

    19:43

    На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    19:14

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    19:01

    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:54

    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    18:51

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    Лента новостей