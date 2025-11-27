МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

В ряде районов Абшерона вблизи территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янар даг" зафиксированы выбросы метана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На основании инспекции специалистами МЧС, ПО "Азеригаз" и Абшеронской районной исполнительной власти территорий в поселке Мамедли, на улицах Гасанбека Агаева и Зии Буниятова, а также на приусадебных участков частных жилых домов в Абшеронском районе составлен соответствующий акт.

В связи с проведением замеров и обследования для предотвращения возможных взрывов и пожаров "Азеригаз" приостановило подачу газа в данный район.

В связи с обнаружением выбросов метана и в целях обеспечения безопасности населения, согласно соответствующему поручению Кабинета министров, создана рабочая группа из представителей МЧС, министерств экологии и природных ресурсов, науки и образования, SOCAR и Абшеронской районной исполнительной власти.

На данный момент группа проводит комплексные работы для определения источника и состава обнаруженного газа. По результатам исследования в ближайшее время будет принято соответствующее решение.