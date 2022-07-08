МЧС в связи с праздником перейдет на усиленный режим работы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, соответствующим структурным подразделениям и структурам ведомства даны поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в местах большого скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.