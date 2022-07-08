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МЧС в связи с праздником перейдет на усиленный режим работы

МЧС в связи с праздником перейдет на усиленный режим работы Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан.
Внутренняя политика
8 июля 2022 г. 09:44
МЧС в связи с праздником перейдет на усиленный режим работы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, соответствующим структурным подразделениям и структурам ведомства даны поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в местах большого скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.

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Версия на азербайджанском языке Qurban bayramı ilə əlaqədar FHN-in strukturlarına tapşırıqlar verilib

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