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МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.
Внутренняя политика
12 августа 2023 г. 10:46
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, несмотря на просветительскую работу, проводимую МЧС, отдельные граждане не следуют правилам безопасности во время морского отдыха, что в конечном итоге может приводить к трагическим последствиям.

МЧС еще раз напоминает, что во время отдыха на пляжах запрещается:

- купаться на неконтролируемых территориях;

- заплывать за буйки;

- плавать в море в ветреную погоду;

- ночевать на пляже;

- входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- делать резкие движения в воде;

- рыбачить на пляже;

- плавать на катерах или лодках (за исключением спасательной техники).

В министерстве подчеркнули, что дети на пляже должны быть под постоянным присмотром. Гражданам необходимо неукоснительно следовать указаниям предупреждающих знаков и табличек, призывам и требованиям спасателей, запрещено находиться длительное время под палящим солнцем, входить в воду после наступления темноты.

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