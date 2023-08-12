МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, несмотря на просветительскую работу, проводимую МЧС, отдельные граждане не следуют правилам безопасности во время морского отдыха, что в конечном итоге может приводить к трагическим последствиям. МЧС еще раз напоминает, что во время отдыха на пляжах запрещается: - купаться на неконтролируемых территориях; - заплывать за буйки; - плавать в море в ветреную погоду; - ночевать на пляже; - входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; - делать резкие движения в воде; - рыбачить на пляже; - плавать на катерах или лодках (за исключением спасательной техники). В министерстве подчеркнули, что дети на пляже должны быть под постоянным присмотром. Гражданам необходимо неукоснительно следовать указаниям предупреждающих знаков и табличек, призывам и требованиям спасателей, запрещено находиться длительное время под палящим солнцем, входить в воду после наступления темноты. Подпишитесь на наш Telegram канал