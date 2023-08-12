МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, несмотря на просветительскую работу, проводимую МЧС, отдельные граждане не следуют правилам безопасности во время морского отдыха, что в конечном итоге может приводить к трагическим последствиям.
МЧС еще раз напоминает, что во время отдыха на пляжах запрещается:
- купаться на неконтролируемых территориях;
- заплывать за буйки;
- плавать в море в ветреную погоду;
- ночевать на пляже;
- входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- делать резкие движения в воде;
- рыбачить на пляже;
- плавать на катерах или лодках (за исключением спасательной техники).
В министерстве подчеркнули, что дети на пляже должны быть под постоянным присмотром. Гражданам необходимо неукоснительно следовать указаниям предупреждающих знаков и табличек, призывам и требованиям спасателей, запрещено находиться длительное время под палящим солнцем, входить в воду после наступления темноты.