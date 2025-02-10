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МЧС: В Азербайджане нет ограничений по высоте зданий

МЧС: В Азербайджане нет ограничений по высоте зданий В Азербайджане можно построить здание любой высоты, каких-либо ограничений нет.
Внутренняя политика
10 февраля 2025 г. 15:12
МЧС: В Азербайджане нет ограничений по высоте зданий

В Азербайджане можно построить здание любой высоты, каких-либо ограничений нет.

Об этом в интервью Report заявил заместитель главы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов.

Асадов отметил, что в мировой практике нет какого-либо общего правила в этом вопросе, однако отдельные города устанавливают некоторые ограничения, чтобы новые здания не нарушали общий архитектурный образ.

"Например, в Вашингтоне, столице США, новые здания не должны быть выше Капитолия. С технической точки зрения в Азербайджане можно построить здание любой высоты. Сейсмические нормы также позволяют нам строить сооружения любой этажности", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Azərbaycanda tikililərə hündürlüklə bağlı hər hansı bir limit qoyulmayıb

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