МЧС: В Азербайджане нет ограничений по высоте зданий

В Азербайджане можно построить здание любой высоты, каких-либо ограничений нет.

В Азербайджане можно построить здание любой высоты, каких-либо ограничений нет.

Об этом в интервью Report заявил заместитель главы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов.

Асадов отметил, что в мировой практике нет какого-либо общего правила в этом вопросе, однако отдельные города устанавливают некоторые ограничения, чтобы новые здания не нарушали общий архитектурный образ.

"Например, в Вашингтоне, столице США, новые здания не должны быть выше Капитолия. С технической точки зрения в Азербайджане можно построить здание любой высоты. Сейсмические нормы также позволяют нам строить сооружения любой этажности", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.