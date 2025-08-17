МЧС провело в Новханы просветительское мероприятие по правилам безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает просветительские мероприятия по правилам безопасности на пляжах, организованные Сумгайытским региональным центром.

Как сообщает Report, региональный центр провел очередное мероприятие на тему "Правила безопасности на пляжах" среди отдыхающих на пляжах, расположенных в поселке Новханы Абшеронского района.

Целью мероприятия было донести до населения знания о правилах безопасности на пляжах.

В мероприятии приняли участие сотрудники Сумгайытского регионального центра МЧС, Государственной службы по надзору за малыми судами и спасению на водах, а также сотрудники спасательной станции "Новханы".

Участникам подробно рассказали о правилах безопасности на воде, подчеркнув важность их соблюдения, а также напомнили о необходимости следовать запрещающим знакам и санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, были даны разъяснения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Гражданам предоставили рекомендации о необходимых мерах для своевременного предотвращения несчастных случаев на воде.