МЧС провело тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело в Каспийском море тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море".
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, основной целью учений являлось дальнейшее развитие практических навыков личного состава для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в море, в том числе связанные с разливом нефти и нефтепродуктов.
В учениях в качестве наблюдателей также приняли участие представители Управления "Нефтепроводы" SOCAR и ПО "Азнефть".
После успешного проведения учений были проанализированы полученные результаты и даны соответствующие указания.