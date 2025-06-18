МЧС провело тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело в Каспийском море тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море".

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело в Каспийском море тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море".

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, основной целью учений являлось дальнейшее развитие практических навыков личного состава для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в море, в том числе связанные с разливом нефти и нефтепродуктов.

В учениях в качестве наблюдателей также приняли участие представители Управления "Нефтепроводы" SOCAR и ПО "Азнефть".

После успешного проведения учений были проанализированы полученные результаты и даны соответствующие указания.