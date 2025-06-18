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МЧС провело тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море"

МЧС провело тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море" Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело в Каспийском море тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море".
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 09:53
МЧС провело тактические учения на тему Ликвидация разливов нефти в море

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело в Каспийском море тактические учения на тему "Ликвидация разливов нефти в море".

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, основной целью учений являлось дальнейшее развитие практических навыков личного состава для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в море, в том числе связанные с разливом нефти и нефтепродуктов.

В учениях в качестве наблюдателей также приняли участие представители Управления "Нефтепроводы" SOCAR и ПО "Азнефть".

После успешного проведения учений были проанализированы полученные результаты и даны соответствующие указания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN “Dənizdə neft dağılmalarının ləğvi” mövzusunda taktiki təlim keçirib

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