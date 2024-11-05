О нас

МЧС провело совещание в связи с COP29

МЧС провело совещание в связи с COP29 В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось очередное совещание по обсуждению вопросов подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.
Внутренняя политика
5 ноября 2024 г. 16:51
МЧС провело совещание в связи с COP29

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось очередное совещание по обсуждению вопросов подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Об этом сообщили Report в министерстве.

В совещании под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова приняли участие заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и ведомств министерства.

На совещании были заслушаны доклады членов штаба, созданного в связи с подготовкой к COP29, о работе, проделанной за период после последнего совещания по утвержденному в министерстве плану мероприятий, проведены обсуждения по теме.

Подводя итоги совещания, министр Кямаледдин Гейдаров еще раз выразил уверенность в том, что стоящие перед МЧС задачи в связи с мероприятием будут выполнены на высоком уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN COP29 ilə əlaqədar müşavirə keçirib

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi