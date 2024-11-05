МЧС провело совещание в связи с COP29

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось очередное совещание по обсуждению вопросов подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось очередное совещание по обсуждению вопросов подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Об этом сообщили Report в министерстве.

В совещании под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова приняли участие заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и ведомств министерства.

На совещании были заслушаны доклады членов штаба, созданного в связи с подготовкой к COP29, о работе, проделанной за период после последнего совещания по утвержденному в министерстве плану мероприятий, проведены обсуждения по теме.

Подводя итоги совещания, министр Кямаледдин Гейдаров еще раз выразил уверенность в том, что стоящие перед МЧС задачи в связи с мероприятием будут выполнены на высоком уровне.