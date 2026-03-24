    МЧС призывает водителей не блокировать проезд спецтехники

    Внутренняя политика
    • 24 марта, 2026
    • 11:54
    МЧС призывает водителей не блокировать проезд спецтехники

    Хаотичная парковка автомобилей в праздничные дни мешает проезду пожарных машин, что может затруднить тушение пожаров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к водителям.

    В ведомстве отметили, что из-за длительных выходных автовладельцы часто оставляют машины во дворах, у входов в здания, на проезжей части и вблизи систем противопожарного водоснабжения.

    В МЧС предупредили, что хаотичная парковка может препятствовать оперативному проезду пожарных и спасательных машин, затруднять забор воды из гидрантов и водоемов при тушении пожаров, а в некоторых случаях делает это невозможным.

    Ведомство призвало граждан парковать автомобили только в специально отведенных местах, соблюдая дистанцию и обеспечивая свободный проезд для спецтехники.

    FHN bayram günlərində sürücüləri avtomobillərini nizamsız parklamamağa çağırıb
    Последние новости

    12:35

    Азербайджан удвоил доходы от экспорта фундука

    Бизнес
    12:33

    Китай заявил Японии протест в связи с нападением на посольство в Токио

    Другие страны
    12:18

    Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракет

    Другие страны
    12:17

    В Багдаде прогремели взрывы

    Другие страны
    12:14

    В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче данных США и Израилю

    В регионе
    12:12

    МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто 40 преступлений

    Происшествия
    11:58
    Видео

    Euronews о Глобальном Бакинском форуме: Это платформа для решения острых мировых проблем

    Внешняя политика
    11:54

    МЧС призывает водителей не блокировать проезд спецтехники

    Внутренняя политика
    11:46

    СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана

    Другие страны
    Лента новостей