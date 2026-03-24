МЧС призывает водителей не блокировать проезд спецтехники
- 24 марта, 2026
- 11:54
Хаотичная парковка автомобилей в праздничные дни мешает проезду пожарных машин, что может затруднить тушение пожаров.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к водителям.
В ведомстве отметили, что из-за длительных выходных автовладельцы часто оставляют машины во дворах, у входов в здания, на проезжей части и вблизи систем противопожарного водоснабжения.
В МЧС предупредили, что хаотичная парковка может препятствовать оперативному проезду пожарных и спасательных машин, затруднять забор воды из гидрантов и водоемов при тушении пожаров, а в некоторых случаях делает это невозможным.
Ведомство призвало граждан парковать автомобили только в специально отведенных местах, соблюдая дистанцию и обеспечивая свободный проезд для спецтехники.