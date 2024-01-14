МЧС призвало граждан быть осторожными при движении на обледенелых дорогах

МЧС Азербайджана призвало граждан проявлять исключительную осторожность при движении на заснеженных и обледенелых дорогах и улицах.

МЧС Азербайджана призвало граждан проявлять исключительную осторожность при движении на заснеженных и обледенелых дорогах и улицах.

В обращении, которое имеется в распоряжении Report , подчеркивается, что выходя из дома пешеходы должны определенным образом обработать обувь, чтобы она не скользила на обледенелой поверхности.

"Для этого к подошве обуви необходимо прикрепить металлическую насадку, на сухую часть следует наклеить клейкую пленку, изоляционную ленту или натереть ее наждачной бумагой. На обледенелых участках рекомендуется двигаться осторожно и без спешки", - отмечается в тексте.

В ведомстве рекомендовали по возможности не покидать место проживания в морозную и снежную погоду, в частности в горной местности.

"В случае такой необходимости необходимо заранее сообщить родственникам о направлении движения, убедиться в соответствии технических показателей автомобиля с требованиями и иметь достаточный запас топлива", - указали в МЧС.

"В случае опасности звоните по телефону "112", - отмечается в обращении.