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МЧС призвало граждан быть осторожными при движении на обледенелых дорогах

МЧС призвало граждан быть осторожными при движении на обледенелых дорогах МЧС Азербайджана призвало граждан проявлять исключительную осторожность при движении на заснеженных и обледенелых дорогах и улицах.
Внутренняя политика
14 января 2024 г. 12:30
МЧС призвало граждан быть осторожными при движении на обледенелых дорогах

МЧС Азербайджана призвало граждан проявлять исключительную осторожность при движении на заснеженных и обледенелых дорогах и улицах.

В обращении, которое имеется в распоряжении Report, подчеркивается, что выходя из дома пешеходы должны определенным образом обработать обувь, чтобы она не скользила на обледенелой поверхности.

"Для этого к подошве обуви необходимо прикрепить металлическую насадку, на сухую часть следует наклеить клейкую пленку, изоляционную ленту или натереть ее наждачной бумагой. На обледенелых участках рекомендуется двигаться осторожно и без спешки", - отмечается в тексте.

В ведомстве рекомендовали по возможности не покидать место проживания в морозную и снежную погоду, в частности в горной местности.

"В случае такой необходимости необходимо заранее сообщить родственникам о направлении движения, убедиться в соответствии технических показателей автомобиля с требованиями и иметь достаточный запас топлива", - указали в МЧС.

"В случае опасности звоните по телефону "112", - отмечается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Buz bağlamış yerlərdə ehtiyatla hərəkət edin

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