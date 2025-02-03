МЧС обратилось к владельцам домов торжеств и ресторанов

Несоблюдение физическими и юридическими лицами требований пожарной безопасности в помещениях влечет за собой серьезные последствия.

Несоблюдение физическими и юридическими лицами требований пожарной безопасности в помещениях влечет за собой серьезные последствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана к владельцам домов торжеств и ресторанов.

Согласно информации, несмотря на запрет на использование пиротехники и неоднократные предупреждения об опасности, которую она представляет, дома торжеств и рестораны продолжают демонстрировать пиротехнические шоу, что приводит к трагическим последствиям.

МЧС еще раз призывает владельцев домов торжеств и ресторанов соблюдать правила пожарной безопасности. "В отношении владельцев объектов, допустивших нарушения в данной сфере, будут принятые строгие меры", - говорится в обращении.