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МЧС обратилось к владельцам домов торжеств и ресторанов

МЧС обратилось к владельцам домов торжеств и ресторанов Несоблюдение физическими и юридическими лицами требований пожарной безопасности в помещениях влечет за собой серьезные последствия.
Внутренняя политика
3 февраля 2025 г. 10:51
МЧС обратилось к владельцам домов торжеств и ресторанов

Несоблюдение физическими и юридическими лицами требований пожарной безопасности в помещениях влечет за собой серьезные последствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана к владельцам домов торжеств и ресторанов.

Согласно информации, несмотря на запрет на использование пиротехники и неоднократные предупреждения об опасности, которую она представляет, дома торжеств и рестораны продолжают демонстрировать пиротехнические шоу, что приводит к трагическим последствиям.

МЧС еще раз призывает владельцев домов торжеств и ресторанов соблюдать правила пожарной безопасности. "В отношении владельцев объектов, допустивших нарушения в данной сфере, будут принятые строгие меры", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке FHN şadlıq sarayı və restoran sahiblərinə müraciət edib

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