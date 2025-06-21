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МЧС обратилось к населению в связи с пляжным сезоном

МЧС обратилось к населению в связи с пляжным сезоном Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с пляжным сезоном.
Внутренняя политика
21 июня 2025 г. 10:53
МЧС обратилось к населению в связи с пляжным сезоном

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с пляжным сезоном.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Несмотря на проводимую МЧС массовую разъяснительную работу, к сожалению, несоблюдение некоторыми гражданами правил безопасности на пляжах в итоге приводит к печальным последствиям.

Учитывая вышеизложенное, МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Таким образом, запрещается купаться в местах, не предназначенных для купания, заплывать за обозначенные границы зоны купания, входить в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться на пляже в нетрезвом состоянии, ловить рыбу на пляже, двигаться на пляжной территории на лодках и малых судах, исключение для спасательной техники.

Ведомство напоминает, что дети на пляже не должны оставаться без присмотра, необходимо беспрекословно соблюдать указания предупреждающих знаков и табличек, а также призывы и требования спасателей, опасно находиться под солнцем без перерыва, и входить в воду после наступления темноты.

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