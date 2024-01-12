МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в обращении отмечается, что согласно прогнозам Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие дни на территории страны ожидается резкое изменение погодных условий, температура воздуха существенно понизится по сравнению с предыдущими днями, выпадет мокрый снег и снег, в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом, будет преобладать сильный ветер.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

В частности, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдать осторожность. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.

Жителям горных районов рекомендуется соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков там, где они есть, избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.