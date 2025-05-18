О нас

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Внутренняя политика
18 мая 2025 г. 15:22
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Report, в ведомстве со ссылкой на прогноз Национальной службы гидрометеорологии напомнили, что с 19 по 20 мая на территории страны ожидается нестабильная и периодически дождливая погода, в отдельных районах осадки будут интенсивными, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

"В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при необходимости выбирать более низкое место для укрытия. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы", - предупредили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət ünvanlayıb

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi