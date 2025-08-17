МЧС обратилось к гражданам по поводу пожарной безопасности на освобожденных территориях

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в рамках своих полномочий продолжает работу по информированию граждан о пожарной безопасности в стране, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации.

Как сообщает Report, сотрудники Карабахского регионального управления Государственного пожарного надзора Службы государственного пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы о пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими, а также посещающими освобожденные от оккупации территории.

В рамках очередных просветительских мероприятий, проведенных в городе Ханкенди, Губадлинском, Зангиланском, Ходжалинском и Ходжавендском районах, гражданам, проживающим на освобожденных от оккупации территориях, занимающимся строительством, реконструкцией и восстановительными работами, работающим в объектах общественного питания, а также посещающим леса, открытые территории и посевные площади с целью отдыха и в рамках деловых поездок, были подробно разъяснены необходимые правила пожарной безопасности и предоставлены наглядные материалы.

МЧС еще раз обращается к гражданам, напоминая о важности строгого соблюдения требований правил пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях.