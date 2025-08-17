О нас

МЧС обратилось к гражданам по поводу пожарной безопасности на освобожденных территориях

МЧС обратилось к гражданам по поводу пожарной безопасности на освобожденных территориях Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в рамках своих полномочий продолжает работу по информированию граждан о пожарной безопасности в стране, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации.
Внутренняя политика
17 августа 2025 г. 11:16
МЧС обратилось к гражданам по поводу пожарной безопасности на освобожденных территориях

Министерство по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает работу по информированию граждан о пожарной безопасности в стране, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации.

Как сообщает Report, сотрудники Карабахского регионального управления Государственного пожарного надзора Службы государственного пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы о пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими, а также посещающими освобожденные от оккупации территории.

В рамках очередных просветительских мероприятий, проведенных в городе Ханкенди, Губадлинском, Зангиланском, Ходжалинском и Ходжавендском районах, гражданам, проживающим на освобожденных от оккупации территориях, занимающимся строительством, реконструкцией и восстановительными работами, работающим в объектах общественного питания, а также посещающим леса, открытые территории и посевные площади с целью отдыха и в рамках деловых поездок, были подробно разъяснены необходимые правила пожарной безопасности и предоставлены наглядные материалы.

МЧС еще раз обращается к гражданам, напоминая о важности строгого соблюдения требований правил пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN azad olunmuş ərazilərdə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi