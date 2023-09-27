МЧС направило в Ханкенди 10 автомобилей и бригаду в составе 50 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана направило в Ханкенди 10 автомобилей и бригаду в составе 50 человек.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана направило в Ханкенди 10 автомобилей и бригаду в составе 50 человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, бригада примет участие в поисково-спасательных и других необходимых мероприятиях по ликвидации последствий взрыва на заправочной станции недалеко от города Ханкенди.

В ближайшее время в Ходжалы направятся 53 автомобиля МЧС с бригадами и необходимым оборудованием для строительства полевого госпиталя.

Отметим, взрыв, произошедший 25 сентября на автозаправке недалеко от города Ханкенди, вызвал сильный пожар. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Баку немедленно отправил в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди автомобили скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами с целью оказать помощь пострадавшим.

Наряду с этим для лечения пострадавших в кратчайшие сроки были подготовлены Саатлинская, Сабирабадская и Агдамская больницы, куда направили врачебные бригады из Баку.