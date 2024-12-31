МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба ведомства.
Министерство рекомендует обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. При подсветке следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.
МЧС также напоминает, что места, выбранные для организации праздничного торжества, должны отвечать требованиям правил пожарной безопасности.