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МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в праздничные дни

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в праздничные дни Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.
Внутренняя политика
31 декабря 2024 г. 11:16
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба ведомства.

Министерство рекомендует обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. При подсветке следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

МЧС также напоминает, что места, выбранные для организации праздничного торжества, должны отвечать требованиям правил пожарной безопасности.

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