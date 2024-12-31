МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба ведомства.

Министерство рекомендует обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. При подсветке следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

МЧС также напоминает, что места, выбранные для организации праздничного торжества, должны отвечать требованиям правил пожарной безопасности.