В МЧС призвали предпринимателей отказаться от опасных индивидуальных баллонных установок

Предпринимателям необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании индивидуальных баллонных установок.

В МЧС призвали предпринимателей строго соблюдать требования правил пожарной безопасности и не использовать опасные индивидуальные баллонные установки.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель начальника Государственной службы пожарного надзора МЧС Джамиль Худиев.

Он отметил, что в баллоны закачивается газ под высоким давлением, и такие случаи, как утечка газа, несоответствие техническим требованиям безопасности, приводят к взрывам и пожарам.

По его словам, в результате мониторинга в некоторых объектах общественного питания, функционирующих в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, были обнаружены индивидуальные баллонные установки – пропановые газовые баллоны, заполненные сжиженным углеводородным газом.

Худиев отметил, что с владельцами объектов провели профилактические беседы и они намерены отказаться от подобных установок.

"При последующих проверках в отношении лиц, допустивших такие нарушения закона, будут приняты серьезные меры в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время хотелось бы отметить, что индивидуальные баллоны являются переносными установками, и у государственных инспекторов по пожарному надзору нет возможности контролировать деятельность, связанную с этим хозяйством, на каждом объекте общепита", - добавил он.