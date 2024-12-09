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МЧС: Игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия

МЧС: Игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия Высокий спрос на электрические и газовые отопительные приборы в холодные месяцы года увеличивает риск возникновения пожаров и взрывов, а игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия.
Внутренняя политика
9 декабря 2024 г. 10:52
МЧС: Игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия

Высокий спрос на электрические и газовые отопительные приборы в холодные месяцы года увеличивает риск возникновения пожаров и взрывов, а игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) к населению.

Ведомство призывает граждан не пользоваться неисправными и не соответствующими стандартам электрическими и газовыми приборами, а монтаж и ремонт электрических и газовых сетей следует доверять только специалистам.

"При выходе из дома надо выключать электро- и газовые приборы, а при входе в дом - включать их, только убедившись в отсутствии запаха газа. При появлении запаха следует немедленно открыть двери и окна, перекрыть подачу газа в квартиру и вызвать специалиста", - говорится в сообщении.

МЧС также напоминает, что запрещено выбрасывать в мусорное ведро или с балкона горящие спички и непогашенные окурки.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Elektrik, qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar yanğın və partlayışların əsas səbəblərindəndir

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