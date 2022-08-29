МЧС и МВД наделены новым полномочием

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел наделены новыми полномочием, сообщает Report.

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел наделены новыми полномочием.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана от 15 февраля 2016 года № 795 "О применении Закона от 29 декабря 2015 года № 96-VQ" об утверждении Кодекса об административных правонарушениях".

Согласно поправке, дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 244-1 Кодекса (Поджог посевной площади), будут рассматриваться Министерством чрезвычайных ситуаций, Министерством внутренних дел, Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Министерством сельского хозяйства.