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МЧС и МВД наделены новым полномочием

МЧС и МВД наделены новым полномочием Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел наделены новыми полномочием, сообщает Report.
Внутренняя политика
29 августа 2022 г. 16:31
МЧС и МВД наделены новым полномочием

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел наделены новыми полномочием.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана от 15 февраля 2016 года № 795 "О применении Закона от 29 декабря 2015 года № 96-VQ" об утверждении Кодекса об административных правонарушениях".

Согласно поправке, дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 244-1 Кодекса (Поджог посевной площади), будут рассматриваться Министерством чрезвычайных ситуаций, Министерством внутренних дел, Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Министерством сельского хозяйства.

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