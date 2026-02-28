МЧС: Большинство звонков на "112" оказываются ложными

Большинство обращений на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) являются необоснованными.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления оперативного реагирования "112" Центра управления кризисными ситуациями МЧС майор Низами Асадов.

Он отметил, что с момента создания линии было получено более 30 млн звонков: "Более 4 млн происшествий зарегистрированы, десятки тысяч граждан, оказавшихся в опасных ситуациях, эвакуированы. Однако большая часть звонков ложная, что создает риск задержки прибытия оперативных групп к реальным чрезвычайным ситуациям. Просим граждан звонить на "112" только при реальной угрозе".

По словам Низами Асадова, в связи с ложными вызовами МЧС проводит разъяснительные мероприятия, а отдельные обращения направляются в соответствующие органы для правовой оценки.