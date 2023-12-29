МЧС Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме.

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report из ведомства, согласно подписанному приказу министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, надлежащим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны соответствующие задачи в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в жизнеобеспечении и других важных объектах, а также организовать работу по оперативному устранению их возможных последствий.