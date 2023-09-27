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МЧС Азербайджана развернет полевой госпиталь вблизи города Ходжалы

МЧС Азербайджана развернет полевой госпиталь вблизи города Ходжалы Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернет полевой госпиталь вблизи города Ходжалы.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 15:09
МЧС Азербайджана развернет полевой госпиталь вблизи города Ходжалы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернет полевой госпиталь вблизи города Ходжалы.

Как сообщает карабахское бюро Report, 53 автомобиля МЧС с бригадами и необходимым оборудованием для полевого госпиталя отправились в Ходжалы по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, взрыв, произошедший 25 сентября на автозаправке недалеко от города Ханкенди, вызвал сильный пожар. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Баку немедленно отправил в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди автомобили скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами с целью оказать помощь пострадавшим.

Наряду с этим для лечения пострадавших в кратчайшие сроки были подготовлены Саатлинская, Сабирабадская и Агдамская больницы, куда направили врачебные бригады из Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Ministry of Emergency Situations to set up field hospital near city of Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Xocalı şəhəri yaxınlığında səhra hospitalı quraşdıracaq

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